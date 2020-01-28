Звезду сериала «Интерны» ограбили в Москве

Российского актера Илью Глинникова, звезду сериала «Интерны», ограбили в центре столицы. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщает агентство «Москва» во вторник, 28 января.

Инцидент произошел возле станции метро «Новослободская» 18 января. 35-летний артист шел мимо парка, держа в руках iPhone 11 Pro Max стоимостью 114 тысяч рублей. Глинникова толкнули в спину, после чего «незнакомый худощавый мужчина в коричневой куртке и спортивных штанах выхватил у него телефон и убежал».

Актер обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В сериале «Интерны» Глинников исполнил роль Глеба Романенко. Помимо этого, он появился в сериалах «Клуб» и «Универ», а также в фильмах «Любовь с ограничениями» и «В спорте только девушки».

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