Пропавшая в Мексике Андрейченко вышла на связь

Актриса Наталья Андрейченко, об исчезновении которой сообщалось ранее, вышла на связь. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Как рассказала актриса, все это время она была на духовной практике в джунглях, по правилам которой ей нельзя было говорить. «В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить», — написала она.

По словам Андрейченко, когда она приехала от подруги, ее уже ждал автомобиль, который должен был доставить ее на место ретрита. Однако о приезде домой актриса сообщить забыла. С практики она вернулась 27 января около 17:30 по местному времени (01:30 по московскому).

Об исчезновении Андрейченко в Мексике стало известно 27 января. В субботу, 26 января, она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, где жаловалась на усталость. Оттуда она уехала домой на автомобиле, после чего перестала выходить на связь. Трунцев сообщал, что в последние дни актриса могла чувствовать себя плохо из-за запуска трех проектов.

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