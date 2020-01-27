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Информацию об обнаружении пропавшей Андрейченко опровергли

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Наталья Андрейченко
Наталья Андрейченко

Директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев опроверг информацию о том, что пропавшая в Мексике актриса нашлась. Об этом он рассказал РИА Новости.

Трунцев назвал новости об обнаружении Андрейченко фейком. По его словам, актриса до сих пор не вышла на связь. До этого пользователи Facebook сообщили на странице группы «Жить в Мексике», что актриса якобы нашлась.

Ранее Трунцев раскрыл новые детали исчезновения Андрейченко в Мексике. По его словам, российский и американский номера звезды по-прежнему недоступны. При этом помощник по хозяйству в ее доме заметил, что все машины находятся в гараже.

Об исчезновении Андрейченко стало известно 27 января. В субботу, 26 января, она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, где жаловалась на усталость. Оттуда она уехала домой на автомобиле, после чего перестала выходить на связь. Трунцев сообщал, что в последние дни актриса могла чувствовать себя плохо из-за запуска трех проектов.

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