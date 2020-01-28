Зафиксированы изменения в самом опасном леднике мира

Ученые Бристольского университета изучили таяние антарктического ледника Пайн-Айленд, потери льда которого, как считается, вносят ощутимый вклад в повышение уровня моря. Оказалось, что он изменил скорость таяния. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи выяснили, что картина истончения ледника сложнее, чем считалось раньше. Они зафиксировали, что в настоящее время скорость таяния льда наиболее высока вдоль медленно перемещающихся краев Пайн-Айленда, а в главном стволе уменьшилась в пять раз с 2007 года.

Различные прогнозы, основанные на моделях, дают противоречивые результаты. Согласно одним, потеря льда может резко возрасти в течение следующих десятилетий, однако другие указывают на более медленный процесс. Тем не менее Пайн-Айленд рассматривается как самый опасный ледник из-за того, что он тает намного быстрее других ледников. По мнению исследователей, этот процесс необратим.

Новое исследование показало, что быстрая миграция линии заземления, где нижняя часть ледника отрывается от морского дна, на самом деле маловероятна. Вместо этого ледник будет продолжать терять массу со скоростью, которая ненамного быстрее, чем в настоящий момент. По словам ученых, это может показаться хорошей новостью, но таяние ледника продолжит ускоряться.

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