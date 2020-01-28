Раскрыта роль загадочных генов человека

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе раскрыли загадочную роль прыгающих генов или транспозонов, способных перемещаться в пределах генома. Оказалось, что они участвуют в сворачивании ДНК, стабилизируя трехмерные структуры внутри ядер клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили процесс сворачивания ДНК в клетках крови мыши и человека и обнаружили, что за одинаковые трехмерные структуры отвечают различные нуклеотидные последовательности. Обычно ожидается, что одинаковые функции выполняют схожие участки генома. В данном случае одну и ту же роль играют разные фрагменты ДНК, некоторые их которых являются мобильными генетическими элементами.

Транспозоны создают избыточность регуляторных областей генома, которые определяют включение и выключение генов. Эта избыточность и делает геном более устойчивым. Прыгающие гены помогают ДНК млекопитающего гибко адаптироваться к изменяющемуся климату, сохраняя при этом биологические функции, необходимые для жизни, и защищая геном от повреждений.

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