Российский хоккеист уложил на лед американского соперника

Российский нападающий петербургского СКА Василий Подколзин уложил на лед американского форварда минского «Динамо» Шэйна Принса в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео появилось на сайте лиги.

Драка произошла во втором периоде, на 35-й минуте встречи. Подколзин дважды ударил Принса по голове и затем свалил его на лед.

Матч завершился победой СКА со счетом 5:0. Команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 75 очков в 53 встречах.

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