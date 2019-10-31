Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян

Нападающий китайского «Куньлуня» Гарет Хант устроил драку в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Торпедо». Видео появилось на сайте лиги.

На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед. Затем он подрался с россиянином Михаилом Орловым, который хотел заступиться за одноклубника. За потасовку Хант и Орлов получили по пять минут штрафа.

На момент публикации новости счет в матче 1:1. Китайская команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «Торпедо» — шестое место в Западной.

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