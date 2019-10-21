Игрок КХЛ заступился за одноклубника и устроил драку без перчаток

Защитник ярославского «Локомотива» Якуб Накладал устроил драку в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против челябинского «Трактора». Видео появилось на сайте лиги.

На 23-й минуте встречи нападающий «Трактора» Егор Фатеев завалил вратаря «Локомотива» Илью Коновалова на лед. Накладал решил заступиться за одноклубника и устроил потасовку с Фатеевым. Хоккеисты дрались без перчаток. Накладалу в итоге удалось повалить соперника.

Хоккеисты получили по пять минут штрафа, Накладал заработал две дополнительные минуты как зачинщик драки. Матч завершился победой «Трактора» со счетом 2:1.

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