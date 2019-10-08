Российские и казахстанские хоккеисты устроили массовую драку

Видео: МХЛ / YouTube

В матче Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между усть-каменогорским «Алтаем» и новосибирскими «Сибирскими снайперами» произошла массовая драка. Видео появилось на YouTube-канале турнира.

На последней минуте матча при счете 2:1 в пользу казахстанцев Никита Ефремов из «Снайперов» и Никита Волосенков из «Алтая» устроили потасовку. Пока судьи назначили наказание нарушителям, к драке подключились почти все игроки обеих команд. В итоге хозяева получили 124 минуты штрафа, гости — 134. Комментатор матча назвал инцидент «ледовым побоищем».

«Сибирские снайперы» занимают третье место в Восточной конференции МХЛ, «Алтай» — седьмое. 9 октября их вновь ждет встреча друг против друга.

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