Футболист напал на тренера соперника во время матча

@AlexPerezEsc / Twitter

Игрок футбольного клуба «Иберия» Эстеве Родригес ударил главного тренера «Кан Буксерес» во время матча. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Алекса Переса.

Команды встречались в рамках плей-офф за выход во второй дивизион Каталонии. За двадцать минут до окончания матча Родригес развязал драку и напал на тренера соперника. Судья принял решение прекратить встречу.

К моменту остановки матча «Кан Буксерес» вел со счетом 5:2. В первом матче плей-офф победа была также одержана этой командой (2:1).

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