Убийство российского депутата-академика и его жены подтвердили

В Ростовском законодательном собрании подтвердили информацию об убийстве депутата, академика Российской академии наук (РАН) Андрея Алабушева и его супруги Ольги. Об этом во вторник, 28 января, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Мы подтверждаем информацию, что произошло убийство. Он депутат заксобрания, видный заметный ученый, научный работник, автор многих публикаций. Занимался исследованием вопросов, связанных с сельским хозяйством», — рассказал глава управления по информационной политике законодательного собрания Ростовской области Геннадий Гордеев.

Он добавил, что не знает про конфликты погибшего в профессиональной сфере. «Умный, интеллигентный, активный человек. Сами потрясены такой новостью», — резюмировал Гордеев.

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Ранее сообщалось, что академик с супругой могли стать жертвами ограбления. Тела погибших обнаружил водитель депутата в их квартире в городе Зернограде. Он же вызвал на место сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, Алабушевы умерли от черепно-мозговых травм. На месте работают эксперты и сотрудники Следственного комитета России (СКР).

Андрей Алабушев был членом партии «Единая Россия», в Законодательном собрании региона входил в комитет по образованию, науке, культуре и информполитике, кроме того, состоял в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. С 2004 года являлся директором Аграрного научного центра «Донской».

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