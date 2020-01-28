Военным в Германии пришлось тренироваться на машинах из-за нехватки танков

Солдатам в Германии приходилось тренироваться в машинах и делать вид, что они водят танки из-за нехватки бронетехники. Об этом сообщает Bild.

Немецким солдатам приходилось притворяться прямо во время учений. Они выпрыгивали из машин, тренируясь погружаться в танк и вылезать из него, отмечает издание Daily Mail.

Это подтвердили и в министерстве обороны страны: военнослужащие использовали «другие транспортные средства для практики погрузки и выгрузки». Это связано с нехваткой танков Puma, на которых солдаты должны практиковаться во время учений.

Отмечается, что только 20 процентов танков в немецкой армии находятся в рабочем состоянии. При этом расходы на технику увеличились в два раза, достигнув 5 миллиардов фунтов (6,5 миллиардов долларов) в 2019 году.

Армия Германии должна была заменить танки Marder на Puma, чтобы разместить силы НАТО на своей территории. Daily Mail подчеркивает, что несмотря на это Берлин все время критикуют за недостаточный вклад в поддержку союзников по альянсу.

В конце января профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал, что из-за увеличения присутствия НАТО в Европе ситуация накаляется, и в 2028-м может начаться война. Отмечалось, что из США в Европу должны прибыть 20 тысяч солдат. Еще девять тысяч военных привлекут из американского контингента, постоянно расположенного в Европе, и семь тысяч — из Национальной гвардии США.

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