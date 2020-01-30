Apple выписали гигантский штраф

Суд Лос-Анджелеса выписал Apple и Broadcom гигантский штраф в размере 1,1 миллиарда долларов за нарушение четырех патентов по технологии wi-fi. Эта сумма стала одной из крупнейших в делах о патентных спорах за всю историю, причем Apple заплатит 837 миллионов, а Broadcom — 270 миллионов, сообщает AFP.

Истцом выступил Университет Калифорнии, который посчитал, что в микропроцессорах для iPhone, iMac, iPad, HomePod, AirPort и Apple Watches компания-производитель Broadcom использовала запатентованные технологии.

Судебное разбирательство продолжалось с 2016 года. Представители истцов остались довольны решением, отметив внимательное отношение судей к делу. Они также подчеркнули, что университет, будучи некоммерческой организацией, нуждается в средствах для продолжения исследований, поэтому защищает свою интеллектуальную собственность.

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Обе корпорации уже пообещали обжаловать приговор. В Broadcom отметили, что не согласны с фактическими и правовыми основаниями для вердикта. В Apple от комментариев отказались, но в ходе судебного разбирательства отмечали, что обвинение их не касается, поскольку компания только покупала продукцию Broadcom.

Ранее сообщалось, что выручка Apple за первый квартал 2020 финансового года (октябрь-декабрь 2019-го) составила 91,8 миллиарда долларов, что стало рекордным для компании показателем.

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