Россияне стали гораздо меньше страдать от утечек из банков

В 2019 году россияне стали гораздо меньше страдать от утечек данных клиентов из банков, заявил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров, которого цитирует агентство «Москва».

«На основании имеющихся у нас данных, в 2018 году похищенные базы данных содержали информацию о почти 1,4 миллиона физических лиц. За 2019 год отмечено утечек сведений только о порядке 85 тысячах клиентов организации кредитно-финансовой сферы», — отметил Уваров.

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Таким образом, за 2019 год число пострадавших от утечек данных снизилось в 16 раз. При этом, по словам Уварова, некоторые случаи утечек, о которых писали в прошлом году СМИ, Роскомнадзор не признал таковыми.

В 2019 году произошло сразу несколько резонансных случаев «слива» данных клиентов из баз крупных банков. В дальнейшем информацию часто находили на черном рынке.

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