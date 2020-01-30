Анастасия Волочкова определилась с местом для первой брачной ночи. Российская балерина со своим женихом, чье имя не раскрывается, проведут ее в квартире-«музее» в центре Санкт-Петербурга, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, эту недвижимость когда-то купил бывший возлюбленный балерины Сулейман Керимов за 130 миллионов рублей. Квартира площадью 200 квадратных метров расположена на площади Искусств неподалеку от Русского музея. Волочкова признается, что тогда жилье стоило «нереальных» по ее меркам денег. Журналисты сравнивали дом артистки с дворцом или музеем. Известно, что потолки в комнатах расписывали художники, которые реставрировали Эрмитаж.

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«Да, я люблю роскошь, я ее заслужила мозолями на своих ножках», — так прокомментировала Волочкова выбранный ею дизайн квартиры. В доме имеется две спальни. В комнате балерины преобладают розовый с золотым тона, а гостевая спальня выполнена в цвете бордо. Кухня выдержана в светлых кремовых тонах, стенам придали зеленый оттенок. «Комсомольская правда» отмечает, что в столовой преобладает любимый цвет балерины — бирюзовый. Обеденная зона отделена колоннами золотого оттенка, а на противоположной стене размещено зеркало в полный рост в белой мраморной раме. Потолок украшает роспись в стиле барокко.

Анастасия Волочкова назначила свадьбу на «красивую дату» — 20.10.2020. Имя жениха она не раскрывает, поскольку он избегает излишнего внимания. Но изданию Волочкова рассказала, что ее избранник — бизнесмен, который учился в престижном европейском вузе и знает несколько языков. Также Волочкова опровергла слухи недоброжелателей, которые считают, что рядом с ней «пожилой толстяк». «Дорогие мои, мужчина Анастасии Волочковой красивый, стройный, сексуальный. И самое главное — он никогда не был женат», — заявила артистка.

В декабре прошлого года неизвестные разместили в одной из онлайн-баз недвижимости объявление о продаже дома в Одинцовском городском округе Подмосковья. В описании объекта они прикрепили снимки особняка, принадлежащего Волочковой. Это разозлило балерину. Она посоветовала не вестись на мошенников и заверила, что ничего не продает. «Мой дом — это моя крепость», — добавила знаменитость.

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