Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.

Глава государства поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления. Также, по его мнению, необходимо усовершенствовать механизмы опровержения ложной информации. При этом не уточняется, в отношении кого будет ужесточено наказание и за какие именно оскорбления.

Поручение должно быть исполнено до 1 июля текущего года. Известно, что российский лидер принял соответствующее решение по итогам заседания президентского совета по правам человека от 10 декабря.

В марте 2019-го глава государства подписал закон об оскорблении общества, органов власти и госсимволов в интернете 18 марта. Он запрещает распространять информацию, признанную недостоверной. К ней относятся новости, которые создают угрозу обществу через искажение фактов. Ресурсам, которые нарушили требования, грозит блокировка, для физических лиц предусмотрен штраф.

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