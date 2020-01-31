В Киеве покажут рок-оперу о штурме Москвы

Украинская детская писательница Лариса Ницой анонсировала премьеру рок-оперы «Сагайдачный. Штурм Москвы». Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Сценарий спектакля написала сама Ницой, соавтором выступил муж писательницы, историк Андрей Ницой. Рок-оперу покажут осенью в Киеве.

«Украинцы, наконец, не отстают и не молчат толерантно в уголке. (...) Но чтобы украинцы знали не только об инициативах Польши, но и о своих знаковых инициативах, надо, чтобы украинские журналисты имели нюх на украинском сенсации и об этом говорили», — написала Ницой, вспомнив о недавнем предложении президента Польши Анджея Дуды своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому вместе почтить память Юзефа Пислудского и Симона Петлюры.

При этом писательница не рассказала, каким историческим событиям будет посвящен спектакль. Речь может идти о московском походе 1618 года армии Речи Посполитой во главе с Владиславом Вазой и литовским гетманом Яном Каролем Ходкевичем. В осаде Москвы тогда принимали участие запорожские казаки под командованием гетмана Петра Сагайдачного.

В августе 2018-го Ницой предрекла Украине уничтожение. По ее мнению, стране грозит исчезновение из-за того, что местные жители равнодушны к истории своего государства и выдающимся согражданам. «Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега», — написала Ницой.

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