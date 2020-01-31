Заявивший о российской допинговой системе юрист проведет новое расследование

Канадский юрист Ричард Макларен возглавит расследование о коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Об этом сообщает Insidethegames.

По информации источника, кандидатура Макларена была одобрена исполкомом IWF. Он должен приступить к работе в ближайшее время. Юрист будет изучать обстоятельства скандала, возникшего после выхода фильма ARD о деятельности президента федерации Тамаша Аяна. Немецкие журналисты обвинили его в создании коррупционных схем и покрывательстве спортсменов, уличенных в использовании допинга.

Аян впоследствии был отстранен от своей деятельности на 90 дней. Его место временно заняла американка Урсула Папандреа.

Макларен — автор доклада в двух частях о российской допинговой системе. Он был руководителем независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, которое проводило расследование на основании заявлений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он обвинил российских спортсменов в массовом употреблении допинга до, во время и после Олимпиады в Сочи. Макларен подтвердил правоту Родченкова.

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