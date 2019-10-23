В США одобрили «закон Родченкова»

Палата представителей Конгресса США единогласно приняла законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте нижней палаты американского парламента.

Ранее данный законопроект был единогласно одобрен со стороны юридического комитета. Согласно процедуре, теперь «закон Родченкова» должен быть рассмотрен в Сенате.

Акт был представлен в декабре 2018-го американскими сенаторами Оррином Хэтчем и Шелдоном Уайтхаусом. «Закон Родченкова» предусматривает уголовную ответственность за нарушение антидопинговых правил на международных соревнованиях вплоть до тюремного срока. В Международном олимпийском комитете (МОК) данную инициативу раскритиковали.

Законопроект назван в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, который ранее возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию. Его показания легли в доклад комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, что послужило основой обвинения России в организации системы допинга. Это привело к развитию допинг-скандала, в результате которого, в частности, Россия была лишена права на участие в Олимпиаде в Пхенчхане в 2018-м. При этом ряд российских спортсменов получили предложение участвовать в соревнованиях. Они выступали в особом статусе «олимпийских атлетов из России».

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