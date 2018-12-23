В «законе Родченкова» разглядели спасение от допинга

Независимый фонд Fairsport поддержал представленный в США законопроект, криминализирующий применение запрещенных препаратов на международных соревнованиях. Об этом сообщает Inside The Games.

В заявлении организации оценили потенциал «закона Родченкова». В Fairsport считают, что в случае принятия законопроект позволит полностью искоренить допинг как явление в международном спорте.

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Акт был представлен 20 декабря американскими сенаторами Оррином Хэтчем и Шелдоном Уайтхаусом. «Закон Родченкова» предусматривает уголовную ответственность за нарушение антидопинговых правил на международных соревнованиях, вплоть до тюремного срока.

Подобная инициатива вызвала негативную реакцию со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) еще в июле 2018-го. Законопроект носит имя российского ученого Григория Родченкова, возглавлявшего Московскую антидопинговую лабораторию.

В 2016 году Родченков сбежал в США, где выступил информатором Всемирного антидопингового агенства (WADA). Показания россиянина послужили основой для доклада комиссии WADA, созданного под руководством Ричарда Макларена. Данное расследование ударило по российскому спорту: в частности, сборная России была отстранена МОК от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Тем не менее, ряд российских спортсменов получили предложение участвовать в соревнованиях. Они выступали в особом статусе «олимпийских атлетов из России».

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