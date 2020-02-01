Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады

Специалисты обнаружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

По их данным, 31 января Ту-160 вошли в канадскую опознавательную зону ПВО, будучи вблизи границ США и Канады. При этом российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады.

Командир NORAD, американский генерал Терренс О'Шонесси назвал действия российских Ту-160 «продолжением наращивания все более агрессивных мер». По его мнению, Россия в данном случае являлась «противником», предпринимавшим действия по пролету вблизи границ двух стран.

В ноябре 2019 года два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Полет ракетоносцев проходил над нейтральными водами.

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