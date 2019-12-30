Умер главный конструктор Ту-160

Главный конструктор стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк скончался в понедельник, 30 декабря, в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.
«Сегодня скончался авиаконструктор Валентин Иванович Близнюк», — рассказал источник.
Валентин Близнюк родился 12 апреля 1928 года. С 1952 года он работал в Конструкторском бюро «Туполев», где, в частности, руководил работами по строительству сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. В 1975 году он стал главным конструктором этого самолета. Один из них, который находится на вооружении ВВС России, в 2006 году получил именование «Валентин Близнюк».
Советский Ту-160 является самым крупным и мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом. Он признан самым скоростным бомбардировщиком из находящихся на вооружении, на самолете установлено 46 мировых рекордов. Модифицированная версия ракетоносца является одним из звеньев ядерной триады России.