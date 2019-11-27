Российские бомбардировщики пролетели у берегов Японии и Южной Кореи

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

Полет ракетоносцев проходил над нейтральными водами. Как уточнили в ведомстве, десятичасовой полет был плановый. Воздушные суда сопровождали экипажи истребителей Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков свои истребители подняли Япония и Южная Корея. «На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)», — отметили в Минобороны.

В сентябре стало известно, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС России облетели Балтийское море, во время полета их попеременно сопровождали истребители пяти разных государств. В Минобороны рассказали, что ракетоносцы совершили семичасовой плановый полет.

Самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen («Грипен») ВВС Швеции.

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