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Претензии Южной Кореи к российским бомбардировщикам отвергли

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Российские стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС не нарушали границ других стран при патрулировании на Дальнем Востоке. Об этом заявили во вторник, 22 октября, в Минобороны России, передает «Интерфакс».

Плановый полет двух самолетов проходил над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Их сопровождали российские истребители Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ни один из бортов не нарушал иностранное воздушное пространство, подчеркнули в ведомстве. При этом для их сопровождения поднимались южнокорейские истребители F-15 и F-16, а также японские F-2.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи заявил, что российские самолеты зашли в опознавательную зону ПВО страны без предварительного оповещения, передавало агентство «Ёнхап». Отмечалось, что подобное происходит уже в 13-й раз в 2019 году.

Похожий инцидент был зафиксирован и в июле, однако южнокорейские самолеты открыли предупредительный огонь по российским.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи частично охватывает район, относящийся к международному воздушному пространству. Россия указывает, что это противоречит международным правилам, и не признает ее.

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