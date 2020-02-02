Непобежденный боксер схватил женщину за горло и выволок с баскетбольного матча

Американский боксер Джервонта Дэвис оказался вовлечен в скандал во время благотворительного баскетбольного матча. Как пишет TMZ, он схватил за шею женщину и выволок ее с трибун.

Таблоид ссылается на видео, опубликованное в социальных сетях, а также на комментарии очевидцев. По их описанию, Дэвис и его спутница поссорились и начали кричать друг на друга, после чего боксер силой вывел девушку из зала.

Позднее спортсмен опубликовал заявление в сторис своего Instagram. Он признал, что вел себя агрессивно, однако подчеркнул, что не бил свою спутницу. «Это мать моего ребенка», — уточнил Дэвис.

25-летний американец обладает титулом чемпиона мира в легком весе по версии WBA Regular. Боксер остается непобежденным — на его счету 23 победы в 23 поединках.

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