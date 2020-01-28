Деонтей Уайлдер вспомнил о желании убить себя

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в молодости: в определенный момент будущий спортсмен мог совершить самоубийство. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, приуроченной ко второму поединку с британцем Тайсоном Фьюри.

34-летний американец отметил, что на него сильно повлиял диагноз дочери. Спортсмен стал отцом в 19 лет. Девочка родилась с расщеплением позвоночника. «Помню, я думал о самоубийстве. Ты не думаешь о том, как такое решение повлияет на близких. В таком состоянии — ты эгоист. Думаешь только о боли внутри и снаружи», — признался Уайлдер.

Материалы по теме «Я хочу труп на своем счету» Этот американец бьет наповал и не проигрывает. Его ждет Цыганский король

Его соперник Фьюри, с которым у них пройдет бой 22 февраля, ранее рассказывал, как ему удалось отговорить человека от совершения самоубийства. Мужчина оказался возле дома спортсмена и попросил того о разговоре. Фьюри уговорил его устроить совместную пробежку, и в ходе их общения неизвестный передумал сводить счеты с жизнью.

В декабре 2018-го поединок Фьюри и Уайлдера завершился вничью. Оба боксера ни разу не уступали в профессиональном ринге. У британского тяжеловеса —29 побед. Уайлдер одержал 42 победы (41 нокаутом).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!