Тайсон Фьюри спас человека от самоубийства

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал о том, что ему удалось переубедить человека, собравшегося покончить с собой. Об этом сообщает The Mirror.

31-летний спортсмен утверждает, что в один из вечеров у дверей его дома оказался незнакомец. Последний попросил Фьюри о разговоре: мужчина страдал от депрессии и решился на самоубийство, однако перед осуществлением задуманного хотел пообщаться с боксером.

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«Я просто представил, будто отговариваю сам себя. А потом мы с этим парнем устроили пробежку на три мили. Он покинул мой дом счастливым, моя идея сработала», — признался Фьюри. В целом боксер назвал произошедшее «необычным опытом».

В октябре 2018-го Фьюри публично высказался о собственных проблемах и опыте пребывания в депрессии. Британец стал гостем подкаста Джо Рогана, где, в частности, рассказал о том, что и у него возникали мысли о самоубийстве.

После победы над боксером Владимиром Кличко в 2015 году британец на несколько лет прервал выступления. Из-за затяжной депрессии у спортсмена начались проблемы с алкоголем и лишним весом. В июне 2018-го он вернулся в ринг, одержав победу над Сефером Сефери. В декабре 2018-го Фьюри провел поединок против американца Деонтея Уайлдера за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой завершился вничью, американский боксер сохранил пояс. Реванш между ними пройдет 22 февраля 2020 года.

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