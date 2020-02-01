Укусивший соперника во время боя украинский боксер получил наказание

Украинский боксер Иван Редкач, укусивший американца Дэнни Гарсию во время боя за звание обязательного претендента на чемпионский пояс в полусреднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), получил наказание. Об этом сообщает BoxingScene.

По итогам расследования Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, Редкач получил штраф размером в 10 тысяч долларов за «опасное, хулиганское и неспортивное» поведение и был лишен профессиональной лицензии сроком на один год. Спортсмен имеет право оспорить решение.

Инцидент произошел 26 января. Редкач укусил американца в плечо с криками «Майк Тайсон!». После поединка Гарсия заявил, что такое с ним произошло впервые. Он опасался, что ему понадобится медицинская помощь.

После случившегося бой был продолжен. Американец одержал победу единогласным решением судей (118:110, 117:111, 117:111). Для него этот выигрыш стал 36-м в карьере при двух поражениях. На счету Редкача 23 победы, пять поражений и одна ничья.

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