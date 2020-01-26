Укусивший соперника во время боя украинский боксер прокомментировал поступок

Украинский боксер Иван Редкач, укусивший американца Дэнни Гарсию во время боя за звание обязательного претендента на чемпионский пояс в полусреднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), в Instagram прокомментировал свой поступок.

«Видео недели. Не успел укусить, он уже плачет. Папин сыночек, глаза такие. Какать хочешь? Или в ринг давно не выходили?» — написал Редкач.

Инцидент произошел в восьмом раунде. Редкач укусил американца в плечо с криками «Майк Тайсон!» После поединка Гарсия заявил, что такое с ним произошло впервые. Он опасался, что ему понадобится медицинская помощь.

После случившегося бой был продолжен. Американец одержал победу единогласным решением судей (118:110, 117:111, 117:111). Для него этот выигрыш стал 36-м в карьере при двух поражениях. На счету Редкача 23 победы, пять поражений и одна ничья.

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