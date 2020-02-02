UFC выпустил промо боя Нурмагомедова и Фергюсона

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал предстоящий поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Проморолик опубликован в Twitter-аккаунте организации.

18 апреля бойцы поспорят за титул чемпиона UFC в легком весе. Для действующего обладателя пояса 31-летнего Нурмагомедова защита станет третьей в карьере. Оба бойца — лидеры UFC по количеству побед подряд (12) среди действующих спортсменов организации. Американец Джон Джонс одержал 16 побед кряду, но прерывал карьеру из-за дисквалификации.

В своем последнем поединке Нурмагомедов одержал 28-ю победу в карьере. На UFC 242 в Абу-Даби он оказался сильнее американца Дастина Порье.

Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе. Его поединок с Нурмагомедовым срывался уже четыре раза.

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