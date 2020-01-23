Отец Нурмагомедова пообещал «закатать» Фергюсона

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов считает, что его сын одолеет американца Тони Фергюсона в их предстоящем поединке. Об этом специалист рассказал в интервью «Чемпионат.com».

57-летний наставник россиянина уверен, что Нурмагомедов имеет преимущество перед американским бойцом. «Хабиб никогда не пропускал столько ударов, он мощнее, он более атакующий и доминирующий боец. Думаю, мы закатаем Фергюсона», — пообещал специалист.

По его словам, Нурмагомедов проводит подготовку к поединку в России и отправится в США за 70 дней до боя. Там 31-летний россиянин будет заниматься в зале American Kickboxing Academy.

Поединок с Фергюсоном пройдет 19 апреля на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Нурмагомедов выйдет в октагон в статусе действующего чемпиона организации в легком весе.

Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе. На счету 35-летнего спортсмена 25 побед и три поражения. Нурмагомедов одержал победу в каждом из 28 поединков в профессиональной карьере.

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