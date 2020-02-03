Появились подробности о депортации зараженных коронавирусом из России

Место депортации из России иностранцев, зараженных коронавирусом, пока определяется. О подробностях процедуры рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Голикова уточнила, что один из зараженных, находящихся в России, имеет вид на жительство — он может остаться в стране или же уехать в Китай при желании.

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Ранее 3 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин допустил депортацию иностранцев с коронавирусом. Он также сообщил, что в России имеются все необходимые лекарства и средства защиты от распространения заболевания. По его словам, российская сторона направит в Китай гуманитарную помощь.

В России заболевание выявили у двух граждан Китая, они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени. Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. По данным на 3 февраля, общее число жертв нового китайского коронавируса превысило 300, число зараженных — 14 тысяч, а полностью излечились 328 человек. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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