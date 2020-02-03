Журналистки показали грудь и осыпали ее комплиментами

Журналистки британского таблоида The Sun опубликовали письма, в которых поговорили со своей грудью. В текстах они прямо обратились к этой части тела и осыпали ее комплиментами.

Так они отреагировали на пост в Instagram-аккаунте 52-летней ведущей Ульрики Йонссон (Ulrika Jonsson), которая пожаловалась на изменения размеров ее груди в связи с возрастом и похудением. В дополнение к посланиям некоторые журналистки показали грудь.

Саманта Брик (Samantha Brick) подчеркнула, что в молодом возрасте думала об увеличении груди, но довольна, что не пошла на такой шаг. По ее словам, небольшой размер груди в итоге имеет больше плюсов. «Вы не отвисли и на вас не появилось ни одной растяжки», — похвасталась она.

Журналистка Лус Бретт (Luce Brett) в свою очередь перечислила случаи, когда большой размер груди доставлял неудобства. «Меня бесило, когда люди в общении пялились в вашу сторону, а не на мое лицо», — вспомнила журналистка. Однако со временем она приняла свое тело и ценит его таким, какое оно есть. Белла Батл (Bella Battle) рассказала, что однажды взвесила свою грудь на весах на вечеринке. «Я намерена лелеять каждую секунду, пока вы остаетесь выше моего пупка», — в шутку заметила она.

Также по теме высказались модели, попадавшие на «третью страницу» The Sun — на ней традиционно с 1970-х годов публикуют эротические фотографии девушек с обнаженной грудью.

Риан Сагден (Rhian Sugden) отметила, что грудь помогла ей «получить больше возможностей, чем мог дать любой мужчина». «Я чувствовала необходимость показать тем хулиганам, которые называли меня плоской, что хорошее приходит к тем, кто умеет ждать», — пояснила она свое решение сниматься топлесс. Пета Тодд (Peta Todd) в обращении подчеркнула, что в течение почти десяти лет она получила зарплату именно благодаря груди. «Вы стали моими доспехами, защищающими от осуждений из-за моей работы», — добавила модель.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания KFC извинилась за рекламу с показанной крупным планом женской грудью. Это произошло после жалобы активистов, выступающих против объективации женщин.

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