Ввоз экзотических животных и рыб из Китая в Россию ограничат

Россельхознадзору поручено обеспечить временное ограничение на ввоз и транзит всех видов экзотических животных, рыб, растений из Китая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит РИА Новости в понедельник, 3 февраля.

Она также отметила, что пока нет оснований для полного закрытия авиасообщения с КНР из-за коронавируса.

31 января Татьяна Голикова сообщила о первых двух заболевших коронавирусом на территории России. Речь идет о китайских гражданах, один пациент госпитализирован в Забайкальском крае, второй — в Тюмени.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!