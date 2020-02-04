В России предложили высаживать из электричек за плохой запах и пение

Министерство транспорта России предложило высаживать пассажиров из электричек за мешающие другим людям плохой запах, грязную одежду, пение и игру на музыкальных инструментах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект ведомства.

Министерство предложило изменить некоторые правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Минтранса в 2013 году. В частности, предлагается дополнить подпункт «а» пункта 70 после слов «мешает спокойствию других пассажиров» словами «в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)».

Документ вынесен на публичные обсуждения, которые продлятся до 21 февраля.

Ранее в феврале Минтранс предложил вдвое повысить штрафы для водителей такси и автобусов за нарушения правил дорожного движения. Согласно предложенным в Кодекс об административных правонарушениях поправкам, штраф за езду с неисправными тормозами или рулевым управлением могут увеличить с 500 рублей до тысячи. За проезд на красный свет водитель автобуса или такси может заплатить две тысячи рублей вместо одной тысячи.

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