Пленные террористы в Сирии рассказали о помощи Турции

Турция спонсировала террористическую деятельность группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом рассказали пленные боевики, передает ТАСС.

Отмечается, что Анкара спонсировала террористов финансами и живой силой. «Помимо этого, пленные рассказали о том, как Турция вынуждает их сотрудничать, угрожая расправой над семьями. Нас задержали турецкие полицейские и сказали, что если я не буду работать на них и воевать на стороне "Джабхат Ан-Нусры", они убьют или арестуют мою семью», — рассказал боевик по имени Махмуд ан-Наджим. Он добавил, что сейчас его родственников держат в заложниках.

По словам опрошенных, на стороне экстремистов сейчас воюют боевики из Пакистана и Афганистана. Некоторые из них нуждаются в деньгах, чем и пользуется Турция. «Моей семье не хватало денег на еду. А этот отряд набирал мужчин и давал деньги», — отметил другой пленный террорист Абдель Азиз.

Ранее 4 февраля принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» писала, что в последние несколько недель турецкие подразделения заметно активизировали действия, которые явно выходят за пределы договоренностей по урегулированию сирийского кризиса. По словам источника, близкого к Министерству обороны России, Анкара делает все, чтобы сорвать продвижение сирийской армии на Серакиб.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне сирийского президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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