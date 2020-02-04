Сменившая гражданство российская фигуристка пожаловалась на жизнь в Канаде

Фигуристка Екатерина Куракова, сменившая российское гражданство на польское, пожаловалась на трудности жизни в Канаде. Ее слова приводит Sport24.

Кураковой не понравилась жирная калорийная пища, цены в прачечных, а также неприятный запах в подъездах. «В Канаде разрешена марихуана. Этого запаха очень много. Сначала от него очень сильно болела голова. Зато теперь я знаю, как это пахнет. Это неприятно», — заявила она.

Фигуристка отметила, что живет в худших условиях, нежели соотечественница Евгения Медведева. «Но это понятно, она спортсмен с большой буквы, у нее есть на это деньги, и она этого заслуживает», — посчитала спортсменка.

29 января Куракова назвала Медведеву примером для себя. По ее мнению, она — великая фигуристка, которая добилась невероятных результатов

Куракова, как и Медведева, тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера. Она начала выступать за сборную Польши в прошлом сезоне. На счету спортсменки две победы на чемпионатах страны.

Медведева живет в Канаде и тренируется у Орсера с лета 2018-го. В январе прошлого года она заявила, что может оставаться в другой стране из-за работы, однако это не помешает ей вернуться в Россию.

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