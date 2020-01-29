Сменившая гражданство российская фигуристка назвала Медведеву примером

Фигуристка Екатерина Куракова, сменившая российское гражданство на польское, назвала Евгению Медведеву примером для себя. Ее слова приводит РИА Новости.

«Женя — великий спортсмен, которая добилась невероятных результатов. Она крутая не только в медалях, а в отношении к спорту. По тому, как она тренируется и как подходит к жизни, можно сказать, что она действительно человек с большой буквы. Я беру с Жени пример», — заявила спортсменка.

Куракова, как и Медведева, тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера. Она начала выступать за сборную Польши в прошлом сезоне. На счету спортсменки две победы в чемпионатах страны.

Медведева живет в Канаде и тренируется у Орсера с лета 2018 года. В январе прошлого года она заявила, что может оставаться в другой стране из-за работы, однако это не помешает ей вернуться в Россию.

Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!