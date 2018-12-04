К канадскому тренеру Медведевой прибыла еще одна россиянка

Российская фигуристка Екатерина Куракова переехала в Канаду, где приступила к тренировкам под руководством местного специалиста Брайана Орсера. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Куракова также планирует сменить спортивное гражданство и начать выступать за Польшу. Федерация фигурного катания Польши уже направила соответствующий запрос в Россию.

«Потенциал у девочки большой именно для сложных прыжковых элементов. Выкрутить что угодно ей по силам, а смелости Кате не занимать. Но что с ней происходило в последнее время, я не знала, пока не прочитала, что она теперь будет тренироваться в группе Орсера», — рассказала бывший тренер Кураковой Инна Гончаренко.

16-летняя Куракова в последний раз представляла Россию в 2017 году. Тогда фигуристка выступила на Mentor Cup в польском Торуне.

В мае тренироваться у Орсера начала фигуристка Евгения Медведева. Россиянка прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, под руководством которой стала серебряной призеркой Олимпиады в Пхенчхане.

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