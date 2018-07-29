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От бывшего тренера Медведевой ушла очередная фигуристка

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Этери Тутберидзе

15-летняя фигуристка Дарья Паненкова ушла от тренера Этери Тутберидзе. Об этом она написала в своем Instagram.

Она выставила фотографию с букетом и сопроводила ее словами благодарности всему тренерскому штабу, который с ней работал. Также спортсменка пожелала удачи всем специалистам. Паненкова, таким образом, стала четвертой фигуристкой, покинувшей команду Тутберидзе.

Фигуристка заняла пятое место в финале юниорского Гран-при в сезоне-2017/2018. Она также участвовала во взрослом чемпионате России, в котором заняла восьмое место.

Ранее группу тренера покинула серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева, которая начала сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером. Также сотрудничество с Тутберидзе прекратила победительница финала Гран-при среди юниоров Полина Цурская, теперь она тренируется под руководством Елены Буяновой, а также Анастасия Тараканова, бронзовый призер финала юниорской серии Гран-при.

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