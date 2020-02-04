Доказана смертельная опасность мяса

Ученые Северо-Западного университета в США доказали, что употребление мяса повышает риск развития смертельно опасных заболеваний, в том числе нарушений сердечно-сосудистой системы. Выводы специалистов ставят под сомнение результаты недавней спорной научной работы, согласно которой сокращать употребление животных продуктов не нужно для улучшения здоровья. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследование были включены данные о 29 682 человек, средний возраст которых составлял 53,7 года. 44,4 процента участников составляли мужчины. Данные о рационе были предоставлены самими добровольцами.

Исследователи продемонстрировали, что употребление в неделю двух порций красного и обработанного мяса (в том числе птицы, но не рыбы) связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 3-7 процентов. При этом употребление в пищу двух порций красного или обработанного мяса (исключая птицу и рыбу) также связано с повышением риска смерти вне зависимости от причин на три процента.

По словам ученых, несмотря на небольшое увеличение риска, стоит отказаться от переработанного мяса, включая колбасные изделия и мясные нарезки. Специалисты также не рекомендуют есть жареную курицу.

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