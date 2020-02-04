Россиянам разрешат оплатить большинство административных штрафов со скидкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста России.

Число правонарушений в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП), за которые можно будет оплатить штраф с 50-процентной скидкой, увеличится в восемь раз. Так, россияне смогут оплатить половину штрафа 60 процентов перечисленных в кодексе статей административных правонарушений.

Проект нового КоАП включает 1666 составов административных правонарушений, более, чем на 1000 из них будет действовать скидка. Проектом предлагается установить возможность уплаты штрафа в половинном размере во всех случаях, за исключением грубых административных правонарушений и отдельных административных правонарушений в области дорожного движения.

В январе стало известно, что в новой редакции КоАП появился пункт, предусматривающий наличие в крови водителей лекарственных веществ, влияющих на концентрацию. Согласно проекту, административная ответственность наступает также «в случае установления состояния опьянения при наличии в организме человека иных вызывающих опьянение веществ».

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