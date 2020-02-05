Испытанная таксой при Рогозине технология натолкнулась на препятствие

Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталий Давыдов рассказал РИА Новости о будущем российской технологии, элементы которой продемонстрировал в декабре 2017 года вице-премьер Дмитрий Рогозин, позволивший публично «утопить» таксу.

По словам менеджера, в 2019 году было практически завершено создание прототипа скафандра, предназначенного для проведения испытаний на животных.

Материалы по теме Не прощай их, Юра Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику

«Мы вплотную подошли к тестированию технологии с участием человека, но натолкнулись на одно препятствие — жидкость для испытаний с участием людей должна пройти соответствующую сертификацию в качестве фармацевтической субстанции», — сказал Давыдов.

Менеджер добавил, что после завершения соответствующей процедуры, в ФПИ «перейдут к следующему этапу».

В декабре 2017 года Рогозин сообщил, что забрал себе таксу, на которой ученые тестировали кислородосодержащую жидкость. Тогда же пользователи сети предложили чиновнику публично «утопиться» вслед за таксой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!