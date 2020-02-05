Гости шоу Соловьева едва не подрались из-за евреев

Гости программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» едва не подрались во время эфира. Поводом стал спор, возникший во время обсуждения освобождения концлагерей. Запись выпуска доступна на YouTube.

Эксперт Григорий Амнуэль уличил политолога Александра Сосновского в том, что тот неправильно произносит название польского города Кельце. Амнуэль посчитал, что причина ошибки Сосновского кроется в том, что тот не видел снятого американцами в 1945-1946 годах документального фильма. Он также предположил, что в России эту картину никогда не покажут.

Сосновский ответил, что название является польским и добавил: «Замолчите! Когда вы говорите про евреев, мне хочется встать и дать вам в морду. И вы можете дождаться, что я это сделаю».

Амнуэль не посчитал угрозу реальной и продолжил свой монолог, после чего Сосновский встал и решительно направился к оппоненту. В этот момент Соловьев вмешался и попросил сидящих рядом мужчин остановить политолога.

«Еще одно слово — и ты получишь в рожу», — обратился Сосновский к Амнуэлю, прежде чем снова занять свое место.

Ранее в январе Соловьев заплакал во время эфира, рассказывая гостям передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» о своем визите на кладбище, где похоронены погибшие в ходе Великой Отечественной войны.

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