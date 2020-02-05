В Кремле оценили необходимость наказания за оскорбление президента

В Кремле считают правильным преследовать тех, кто оскорбляет президента как институт власти, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 5 февраля.

«Президент — это же институт, верховная власть, это глава государства», — сказал Песков.

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Он добавил, что в администрации президента не располагают анализом правоприменительной практики так называемого закона об оскорблении госсимволов, который свидетельствовал бы о его избыточном применении.

В июне прошлого года президент Владимир Путин, комментируя закон о недопустимости оскорбления государственных символов, напомнил о праве граждан критиковать власть.

Закон об оскорблении в сети общества, органов власти и государственных символов вступил в силу в конце марта 2019-го. За его исполнение отвечают Генпрокуратура и Роскомнадзор. Нарушителям грозят штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей и административный арест.

В апреле закон был впервые применен: от Роскомнадзора потребовали добиться удаления из ярославских СМИ новости об оскорбительном граффити про президента.

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