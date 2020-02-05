Определены финалисты конкурса концепций на парк «Тучков буян» в Петербурге

Определены финалисты конкурса концепций на парк «Тучков буян» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Strelka KB.

В финал конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка вышли звезды мировой архитектуры. В качестве восьми финалистов были выбраны Студия 44 (Россия) и West 8 (Нидерланды), Agence Ter (Франция), Bjarke Ingels Group (США), JV Vogt и Herzog & de Meuron (Швейцария), Kengo Kuma and Associates (Франция), Michel Desvigne Paysagiste (Франция) и Meganom 9 (Россия).

Согласно условиям мероприятия, два из восьми мест были предоставлены командам начинающих профессионалов. Это российские команды Хвоя и Miles & Yards, а также французский Praxys paysage & territoire и российский KATARSIS Architechts.

За разработку концепций в течение 2,5 месяца финалисты получат по 60 тысяч долларов (без НДС). Помимо этого, обладатель первого места получит дополнительные 50 тысяч долларов, второго места — 30 тысяч долларов, третьего — 20 тысяч долларов.

Прием заявок на конкурс завершился 17 января. За два месяца организаторы получили 229 заявок из 50 стран мира. В жюри конкурса вошли 14 ведущих специалистов по градостроительству, паркам и архитектуре.

Подготовка международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» в Санкт–Петербурге началась в сентябре 2019 года. Конкурс проводится по поручению правительства Российской Федерации. Инициатором проведения конкурса выступает правительство Санкт-Петербурга, организатором — фонд «ДОМ.РФ». Оператор конкурса — КБ «Стрелка».

Арт-парк с Дворцом танца Бориса Эйфмана расположится на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного там судебного квартала. Идея проекта принадлежит врио губернатора Петербурга Александру Беглову, который и предложил ее в апреле текущего года. Инициативу одобрили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

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