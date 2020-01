Конкурс концепций парка «Тучков буян» в Петербурге собрал рекордное число заявок

Завершился прием заявок на участие в конкурсе на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге. За два месяца получено 229 заявок из 50 стран мира. В числе претендентов — ведущие международные и российские компании в области развития общественных пространств и парков. Восемь отобранных конкурсантов будут объявлены по результатам заседания жюри конкурса 3 и 4 февраля. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители оператора конкурса.

На участие в конкурсе претендуют 170 иностранных команд, при этом в составе многих из них присутствуют российские специалисты. Из 59 российских заявок 28 поданы представителями архитектурных бюро Санкт-Петербурга. 110 претендентов квалифицируются как начинающие команды, для них согласно условиям конкурса предусмотрено два из восьми мест. Интерес международного архитектурного сообщества вызван как уникальным расположением территории парка в историческом центре Санкт-Петербурга, так и участием в жюри профессионалов с мировым именем. Общее количество претендентов в этот раз более чем в два раза превышает количество заявок, поданных на конкурс концепций парка «Зарядье».

«Такой высокий интерес российского и международного архитектурного сообщества к проекту, реализуемому в Санкт-Петербурге, не может нас не радовать. Сейчас мы проводим заключительный этап согласования технического задания, которое в ближайшее время будет предъявлено конкурсантам и с нетерпением будем ждать заседания жюри. Мы намеренно максимально упростили техническое задание, так как понимаем, что речь идет о первичном этапе — концепции парка, а соответственно, нам бы хотелось увидеть все самые необычные, функциональные и творческие идеи архитекторов», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

Подготовка международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» в Санкт–Петербурге началась в сентябре 2019 года. Конкурс проводится по поручению правительства Российской Федерации. Инициатором проведения конкурса выступает правительство Санкт-Петербурга, организатором — фонд «ДОМ.РФ». Оператор конкурса — консалтинговая компания КБ «Стрелка».

Процедура отбора конкурсантов и оценки концепций соответствует рекомендациям Международного союза архитекторов (The International Union of Architects, UIA) и ЮНЕСКО. Конкурс также поддержан Международным сообществом городских и региональных планировщиков (International Society of City and Regional Planners, ISOCARP), Российским и Санкт-Петербургским союзами архитекторов и Международной федерацией ландшафтных архитекторов (International Federation of Landscape Architects, IFLA).

В жюри конкурса вошли 14 ведущих специалистов по градостроительству, паркам и архитектуре. Среди них главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Анатольевич Григорьев, бывший заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарин, член совета директоров международного сообщества городских планировщиков ISOCARP Дидье Ванкуцем, ведущие ботаники и ландшафтные архитекторы, такие как Патрик Блан и Кен Смит.

«Мы благодарны UIA и Санкт-Петербургскому союзу архитекторов за широкое освещение конкурса среди профессионального сообщества как в России, так и за рубежом, — подчеркнул генеральный директор компании КБ «Стрелка» Денис Леонтьев. — В результате наших совместных усилий на конкурс заявлено более двухсот команд со всего мира. Четверть всех заявок — из России, половина из которых поступила от представителей Санкт-Петербурга. Что касается дальнейших перспектив, важно упомянуть, что профессиональную поддержку конкурсу оказывает Комитет по архитектуре и градостроительству Санкт-Петербурга и лично Владимир Григорьев. Это обеспечивает уверенность в том, что конкурс пройдет на высочайшем уровне, оценка концепций будет справедливой, а победивший проект будет реализован».

За разработку концепций в течение 2,5 месяца финалисты получат по 60 тысяч долларов (без НДС). Помимо этого, обладатель первого места получит дополнительные 50 тысяч долларов, второго места — 30 тысяч долларов, третьего — 20 тысяч долларов.