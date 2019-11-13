Концепцию предложенного Бегловым парка выберут к ПМЭФ

Победитель международного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге будет объявлен на Петербургском международном экономическом форуме 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев, передает «Интерфакс».

«Это будет международный конкурс с предквалификационным отбором, проводимый по всем международным стандартам. Жюри будет состоять из российских и иностранных специалистов», — сказал он.

Заявочная кампания пройдет с 15 ноября по 15 января на специальном сайте. В начале февраля будут выбраны шесть профессиональных команд, еще два места отведут для молодых коллективов. Каждый из участников получит по 60 тысяч долларов на разработку концепции, а команды, занявшие первое, второе и третье места, — премию в размере 50, 30 и 20 тысяч долларов соответственно.

Арт-парк с Дворцом танца Бориса Эйфмана расположится на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного там судебного квартала. Идея проекта принадлежит врио губернатора Петербурга Александру Беглову, который и предложил ее в апреле текущего года. Инициативу одобрили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

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