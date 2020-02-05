Существо с мордой пса, свиньи и козла озадачило пользователей сети

Пользователь Reddit с ником 3Pelca озадачил пользователей сети фотографией домашнего питомца. Его морда напомнила посетителям сайта одновременно свинью, козла и пса.

Мнения пользователей Reddit по поводу существа на фотографии разделились: кто-то принял животное за жеребенка, кто-то за козленка, а кое-то посчитал, что на снимке поросенок.

Некоторые затруднились классифицировать героя снимка. «Я подумал, что это наполовину коза и наполовину собака», — написал flashyturnip. «Мне показалось, что это коза-мутант, такие часто рождаются в Индии», — отметил cuterthanyourcat. Многие посчитали, что видят на фотографии Челмедведосвина — персонажа из мультсериала «Южный парк».

Позже пользователи догадались, что на фотографии собака. Животное повернуло голову так, что многие приняли его ухо за рот и из-за этого не смогли узнать в нем пса.

В январе пользователей сети запутала фотография кроссовок Louis Vuitton: часть юзеров посчитала, что они черные, тогда как другие были уверены в том, что на самом деле они белого цвета, но их сфотографировали в комнате без освещения.

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