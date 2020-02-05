«Победа» стала ценовым лидером 2019 года

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), подтвердила статус абсолютного ценового лидера. Об этом говорится в независимом исследовании крупнейшего российского метапоисковика Aviasales.

Эксперты уточняют, что билеты на внутренние рейсы «Победа» в течение года продавала в среднем на 22,5 процента дешевле, чем другие российские компании. Выбирая «Победу» для поездок за рубеж, клиенты лоукостера экономили 22,7 процента от средней стоимости билета других компаний.

Рейтинг составлялся с учетом ценового диапазона билетов по наиболее востребованным маршрутам российских авиаперевозчиков. Эксперты метапоисковика рассматривали цены как на внутрироссийских направлениях, так и на международных. В обоих случаях безусловным лидером оказалась авиакомпания «Победа», следует из сообщения Aviasales.

Ранее Aviasales отмечал, что приход «Победы» на новые маршруты приводит к заметному снижению цен у всех авиаперевозчиков. И напротив, уход «Победы» с маршрутов приводит к незамедлительному подорожанию авиабилетов у других компаний. Так, по данным Aviasales, после закрытия рейсов «Победы» из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого роста расходов компании на наземное обслуживание в этих городах цены других компаний на рейсы из Самары в Сочи выросли в среднем на 46 процентов, в Санкт-Петербург — на 37 процентов, в Москву — на 34 процентов, из Ростова-на-Дону в Москву — на 28 процентов, в Санкт-Петербург — на 5 процентов.

Благодаря своей ценовой политике «Победа» стала самым востребованным перевозчиком на российском рынке. Средняя загрузка рейсов составляет 96 процентов, а на большинстве рейсов достигает 100 процентов. Это самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

Флот «Победы» состоит из тридцати современных самолетов Boeing 737-800, поставленных в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка всего 2,3 года.

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот», реализуя проект классического лоукост-авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов России. Уникальность лоукостера в том, что клиент может самостоятельно контролировать итоговую стоимость перелета, выбирая только необходимые лично ему услуги.

Лоукостер «Победа» — бессменный ценовой лидер с начала существования компании, об этом свидетельствуют регулярные исследования российских метапоисковиков и продавцов авиабилетов. Сохранение лидерства по этому показателю и укрепление ценовых позиций свидетельствует об эффективности стратегии и выполнении главной задачи лоукостера — повышения авиамобильности населения.